ELEIÇÕES 2020 – PV JÁ TEM TRÊS NOMES À PREFEITURA DE PORTO VELHO

Tem um partido que não está entre os maiores, mas que anda comemorando avanços importantes. O Partido Verde, PV, liderado no Estado pelo deputado estadual Luizinho Goebel, hoje umas maiores líderes políticos do Cone Sul, está bombando.

Em Porto Velho, por exemplo, já tem três pré candidatos à Prefeitura. E uma relação de 20 homens e 11 mulheres, compondo uma forte relação de pretendentes à Câmara Municipal. Os três nomes, entre os quais um deles será o escolhido pelo PV para disputar o comando na Capital, são conhecidos da população. Um deles é o ex vereador e ex deputado estadual (chegou a presidir a Assembleia Legislativa), Hermínio Coelho. O outro é também ex vereador, Jaime Gazola. A terceira pré candidatura posta é Reinaldo Rosa, que também colocou seu nome para uma eventual chapa a ser formada para a corrida pela cadeira de Hildon Chaves.

Nos debates, por enquanto, Gazola só aceita disputar a Prefeitura, mas Hermínio e Reinaldo se colocaram a disposição do partido, para enfrentar uma candidatura a vice-prefeito, numa eventual composição. A partir de agora, certamente pesquisas de opinião vão indicar qual dos três teria chances reais. Por volta de junho, já se saberá quem será o nome do PV.

