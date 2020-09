ELEIÇÕES 2020: PREFEITO DE PIMENTEIRAS VINO DONDÉ DESISTE DE DISPUTAR REELEIÇÃO E ANUNCIA O APOIO A SUA VICE-PREFEITA VALÉRIA GARCIA

Em seu discurso o prefeito disse que é o cabo eleitoral número um na campanha eleitoral de 2020

A corrida pela Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; perdeu um pré-candidato a reeleição nesta sexta-feira (25/09), com a desistência do atual Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), conhecido como “Vino”. Essa decisão de Dondé de não concorrer nas eleições municipais de 2020, teria acontecido após uma reunião da “Família Dondé”. O Prefeito do Município, anunciou que não vai disputar as eleições deste ano. O pronunciamento ocorreu durante uma reunião na casa da vice-prefeita na noite desta sexta-feira.

O Prefeito Vino Dondé anunciou que desistiu de concorrer à reeleição. Ele foi eleito em 2016 e desiste de disputar a reeleição e anuncia a apoio incondicional a sua vice-prefeita Valéria Garcia (PP) e foi realizado uma votação para a escolha do pré-candidato a vice-prefeito o ex-secretário de Saúde Moizes Herrera Penha (PDT).

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

