ELEIÇÕES 2020: PIMENTEIRAS DO OESTE TEM QUATRO CANDIDATOS À PREFEITO E 47 CANDIDATOS A VEREADORES

Atual Prefeito Olvindo Luiz Dondé e sua vice-prefeita Valéria Garcia concorrem a reeleição

O Município de Pimenteiras do Oeste/RO; localizado na Beira do Rio Guaporé no Cone Sul do Estado de Rondônia, tem quatro pré-candidatos à prefeito para concorrer na cidade e 47 pré-candidatos à vereadores, nas eleições deste ano. O prazo para definição das candidaturas terminou no dia de quarta-feira (16/06) na semana passada.

As candidaturas ainda dependem de confirmação da Justiça Eleitoral.

Agora, os partidos tem até o dia 26 para registro das candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TER-RO).

O atual Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e sua vice-prefeita Valéria Garcia (PP) concorrem à reeleição.

O vereador Roberto Cavalcante (DEM) conhecido como “Dôra”, concorre à prefeito. O ex-secretário de agricultura do município Jorge do Homero (PSL) é o vice-prefeito na chapa.

A ex-secretária de Assistente Social Jocileide Souza Rodrigues (PV), para disputar o cargo máximo do município, esposa do ex-prefeito Carlinhos Rodrigues. E o PSDB indicou o ex-prefeito Valdelito da Rocha Silva, popular “Baiano” como vice-prefeito.

Pelo PSB, disputará ao cargo de Prefeito o empresário Claudionor Joares Maders, seu vice-prefeito ainda não tem definido e não tem candidatos a vereadores.

O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 15 de novembro e nas cidades que precisarem, o segundo turno será disputado no dia 29 de novembro

