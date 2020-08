ELEIÇÕES 2020: JÁ ESTÁ NO AR A PÁGINA COM AS ESTATÍSTICAS DO ELEITORADO

Em breve, também estarão disponíveis informações atualizadas sobre candidaturas e mesários e, após o pleito, os resultados da votação

Já está disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a página atualizada com as estatísticas completas do eleitorado brasileiro apto a votar nas Eleições Municipais de 2020. Os dados estatísticos brutos do eleitorado também estão disponíveis no Repositório de Dados Eleitorais (RDE).

Além de mostrar o número total de eleitores brasileiros que poderão votar este ano e de votantes por estado e município, na página, é possível saber ainda a quantidade de eleitores que pediram a inclusão do nome social no cadastro eleitoral e no título e o quantitativo de pessoas com deficiência habilitadas a votar.

O espaço também traz o perfil do eleitorado por idade, grau de instrução, gênero e estado civil, bem como informa o número de eleitores que já têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

A página possui layout dinâmico, com infográficos e informações detalhadas dos dados apresentados. Nela, há um quadro para o preenchimento dos parâmetros de pesquisa, localizado na lateral esquerda de quem olha a tela.

Os dados da página de estatísticas ainda podem ser visualizados por meio de uma tabela no Excel (basta clicar em “exportar dados”), permitindo ao usuário filtrar e cruzar informações.

O caminho para acessar a página continua o mesmo da eleição anterior. Na aba superior do Portal, é só clicar em “Eleitor e eleições” > “Estatísticas” > “Eleições anteriores” e, por fim, no pleito desejado.

A ferramenta também dá acesso a dados dos pleitos de 2018, 2016 e 2014. As estatísticas sobre as outras eleições devem ser pesquisadas individualmente, nos links dos respectivos pleitos.

A página de estatísticas disponibilizará, em breve, acesso a outros dados, como candidaturas, mesários e resultados de eleições.

Repositório

Os dados brutos com o perfil do eleitorado das Eleições 2020 também estarão disponíveis nesta sexta-feira no Repositório de Dados Eleitorais (RDE). O banco de dados ainda reúne informações das eleições de 1945 até 2018 e oferece arquivos que podem ser baixados por meio de softwares estatísticos.

Organizado pela área de Estatística do TSE, o RDE existe desde 2009 e é uma importante ferramenta de transparência das informações geridas pela Justiça Eleitoral, além de possibilitar respostas mais rápidas a qualquer interessado. Seus dados são atualizados periodicamente, de forma a refletir todas as retotalizações ocorridas.

FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

