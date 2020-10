ELEIÇÕES 2020: CONHEÇA O PLANO DE GOVERNO DE DEOCLECIANO DA DIZAL CANDIDATO A PREFEITO DE CORUMBIARA

A cidade terá 4 candidatos para o cargo de prefeito nas eleições deste ano. Primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro de 2020.

Deocleciano da Dizal propõe uma mudança de conceito e trata seu plano de governo como Projeto de Corumbiara para todos. O candidato do PP apresenta as propostas divididas em eixos de pessoas, cidade, qualidade de vida, desenvolvimento, preservação, cidadania e gestão.

O documento contém como o plano de ação e anseio da população nos seguintes propostas: Urbanismo, setor rural, agronegócio, infraestrutura, educação, saúde, planejamento e ação social.

O documento do plano de governo foi construído durante mais de um ano e contou com contribuições do candidato a vice-prefeito Francisco Luiz da Silveira e sugestões de moradores da cidade.

São contribuições de pessoas que amam sua rua, seu bairro e que vivem a comunidade dia a dia, diz Deocleciano, que esteve à frente da construção das propostas.

Normalmente, os planos de governos são feitos dentro de um contexto muito político, e nós fizemos dentro de propostas reais e firmado em cima de prioridades.

Plano de Governo – Corumbiara/RO 2021 a 2024

Coligação “Corumbiara para Todos”

Prefeito: Deocleciano Ferreira Filho

Vice-Prefeito: Francisco Luiz da Silveira

O Plano de Governo apresenta as principais propostas do candidato Deocleciano Ferreira Filho Coligação” Corumbiara para Todos”, compostas pelos partidos PP, PTB, PV, para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida em sua trajetória Política, empresarial, homem do campo e pai de família, juntamente com seu Vice-Prefeito, preocupados com a população Corumbiarense e o desenvolvimento deste município, que tem vocação agrícola não se consegue pensar no desenvolvimento local sem reabrir a agricultura, pois é base no desenvolvimento do nosso Município, neste sentido de contemplar todas Secretarias, ideias inovadoras, projetos, captação de recursos de emendas parlamentares, busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal.

PP- PARTIDO PROGRESSISTA O PP-PARTIDO PROGRESSISTA TEM A HONRA DE APRESENTAR SEU PROGRAMA DE GOVERNO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA. COM A COLIGAÇÃO “CORUMBIARA PARA TODOS!”

ATENDENDO AO ANSEIO DA NOSSA SOCIEDADE NOS SETORES:

PRINCIPAIS PROPOSTAS:

URBANO, RURAL, AGRONEGÓCIO, INFREESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, PLANEJAMENTO, AÇÃO SOCIAL.

SECRETARIA DE AGRICULTURA:

REABRIR A SECRETARIA QUE SE ENCONTRA FECHADA PARA NOSSOS PRODUTORES RURAIS.

REATIVAR OS PROGRAMAS COMO: VIVEIRO MUNICIPAL (FORNECENDO MUDAS AOS AGRICULTORES PARA REFLORESTAMENTO DE SUAS TERRAS) ,VOLTAR O PROGRAMA DOS PEIXES , AONDE A PREFEITURA PAGAVA 50% DO VALOR DOS ALEVINOS E O AGRICULTOR OS OUTROS 50%.

REABRIR O BARRACÃO DA FEIRA E DAR CONDIÇÕES PARA QUE OS FEIRANTES POSSAM VOLTAR AO SEU LOCAL DE TRABALHO.

FAZER AQUISIÇÕES DE TRATORES PARA ATENDER OS AGRICULTORES.

VOLTAR O PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO, ATENDENDO OS AGRICULTORES COM OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, PODENDO FAZER CASCALHAMENTOS DE CURRAL, CARREADORES, REPREZAS, E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CONTENDO NO PROJETO.

DAR ASSISTÊNCIA NA PECUÁRIA LEITEIRA E NA PECUÁRIA DE CORTE, DAR SUPORTE AO AGRONEGÓCIO NA PRODUÇÃO DE GRÃOS E DE CARNES, QUE VEM SE TORNANDO A MOLA PROPULSORA DA NOSSA REGIÃO. SECRETARIA DE OBRAS ESTA É A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRESSO E DO BEM ESTAR PÚBLICO E DA SOCIEDADE, POR ISSO SE VÊ A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM SUA INFREESTRUTURA PARA UMA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO.

NOS SETORES URBANOS E RURAIS MELHORANDO AS ESTRADAS VICINAIS COM CASCALHAMENTO, COMPRA DE TUBOS ARMICOS PARA SUBSTITUIÇOES DE PONTES EM MADEIRA.

INVESTIR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO AOS MUNICIPIOS, FITHA, DIRETAMENTE NAS ESTRADAS VICINAIS.

SUBSTITUIR PEQUENA E MEDIAS PONTES DE MADEIRA POR GALERIAS EM CONCRETO.

INVESTIR EM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES COMO, MÁQUINAS, CAMINHÕES E CARROS DA SECRETARIA.

FAZER AQUISIÇOES DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES DE GRANDES PONTES.

CUIDAR DA LIMPEZA E MANUTENÇÕES DA CIDADE E DOS DISTRITOS.

FAZER OBRAS DE ASFALTAMENTO NOS DESTRITOS DE VITÓRIA DA UNIÃO E ALTO GUARAJUS.

DAR MANUTENÇÃO NOS ASFALTOS JÁ EXISTENTES.

PROMOVER OBRAS DE ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS AINDA SEM ASFALTAMENTO EM NOSSO MUNICÍPIO.

DAR CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO AOS TRABALHADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

INVESTIR NA AREA DA SAÚDE COM DEDICAÇÃO E RESPONSABILIDADE, DEFENDENDO OS DIREITOS DOS CIDADÃOS, COM SAÚDE DE QUALIDADE, CRIANDO PROJETOS QUE MELHORE A VIDA DOS NOSSOS USUÁRIO DO NOSSO HOSPITAL.

MANTER OS PROGRAMAS JÁ EXISTENTES E AMPLIA-LOS AINDA MAIS.

DAR ASSISTÊNCIA CONTINUA AOS PACIÊNTES DO GRUPO DE ALTO ATENDIMENTO, NÃO DEIXANDO FALTAR OS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO.

VOLTAR O CONVÊNIO COM O HOSPITAL DO AMOR, FAZENDO OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER (OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E OUTROS).

VOLTAR O PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO.

COLOCAR PARA FUNCIONAR O APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA E FAZER AQUISIÇÕES DE MAIS APARELHOS NECESSÁRIOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO HOSPITALAR.

DAR CONTINUIDADE A OBRA DO NOVO HOSPITAL.

FAZER COMPRAS CONTINUAS DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE HOSPITALAR E OS POSTOS DE SAÚDE. MANTER AS EQUIPES MÉDICAS NOS POSTINHOS, TANTO NA CIDADE COMO NOS DISTRITOS.

FAZER AQUISIÇÕES DE NOVAS AMBULÂNCIAS.

FAZER AQUISIÇÃO DE UM CARRO TIPO VAN PARA DAR SUPORTE AOS PACIÊNTES QUE PRECISÃO SE DESLOCAR A OUTROS MUNICÍPIO.

AMPLIAR OS EXAMES LABORATORIAIS PARA NOSSOS PACIENTES.

DAR SUPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA QUE NOSSA POPULAÇÃO SEJA SEMPRE BEM ATENDIDA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTA É A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E QUE NOS HABILITA PARA UMA VIDA DE CONHECIMENTOS E APRENDIZADOS E POR ISSO NOS TEMOS O DEVER DE DAR SEQUÊNCIA AOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS PRÉ EXISTENTES.

DAR SUPORTE AOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO, PROMOVER CURSOS ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO EM TODOS OS SETORES, PROFESSORES, DIRETORES, MOTORISTAS, MERENDEIROS, GUARDAS, E TODOS OS OUTROS QUE TRABALHEM NA AREA DA EDUCAÇÃO .

DAR UMA MANUTENÇÃO ESPECIAL AS ESCOLAS.

FAZER AQUISIÇÕES DE NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES.

MELHORAR O TRANSPORTE ESCOLAR

COLOCAR MONITORES NOS ÔNIBUS PARA DAR SEGURANÇA AOS NOSSOS ALUNOS.

MELHORAR A MERENDA ESCOLAR.

TERMINAR A ESCOLA DO DISTRITO DA VITORIA DA UNIÃO E TAMBÉM CONSTRUIR UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA A MESMA.

DAR SUPORTE E MANUTENÇÃO ADEQUADA A ESCOLA DO DISTRITO DE AUTO GUARAJUS.

REABRIR O GINÁSIO DE ESPORTE PARA QUE POSSA VOLTAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE NOSSA CIDADE.

VOLTAR OS CAMPEONATOS RURAIS.

LUTAR PELA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, DANDO VALOR AOS NOSSOS ATLETAS CORUMBIARENSES. PLANEJAMENTO E FINANSAS CRIAR UM PROGRAMA DE GOVERNO ADEQUADA A NOSSA REALIDADE, COM AÇÕES QUE BENEFECIE DIRETAMENTE O NOSSO POVO. ESTAMOS PASSANDO POR UM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO, COM A CHEGADA DO AGRONEGOCIO EM NOSSA REGIÃO, ESTIMAMOS QUE EM UNS 10 ANOS SEJAMOS UMA POTÊNCIA ESTADUAL NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E EM TODOS OS SETORES.VAMOS FAZER UM TRABALHO COM MUITOS INVESTIMENTOS EM TODOS OS SETORES.

VAMOS LUTAR PARA REDUZIR AS ALTAS TAXAS DE IMPOSTOS IMPOSTA AOS NOSSOS CONTRIBUINTES´COMO: ITR, ITBI, IPTU, ETC.

REDUZIR O VALOR VENAL DE NOSSAS TERRAS QUE TEM ENVIABILIZADO O DESENVOLVIMENTO DA NOSSA REGIÃO.

CRIAR O SETOR INDUSTRIAL PARA QUE AS EMPRESAS POSSAM SE INSTALAR EM NOSSO MUNICÍPIO.

VAMOS ADMINISTRAR PARA O POVO, NÃO PARA O GOVERNO. PROMOÇÃO SOCIAL ESTA É A SECRETARIA QUE TEM O DEVER DE PROTEGER AS FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO, NESSE SENTIDO TEMOS O DEVER DE CRIAR PROJETOS VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTOS DESSAS FAMÍLIAS.

DAR SEQUÊNCIAS AOS PROJETOS PARALIZADOS COMO: CARATÊ, JUDO, DANÇA ETC…

FAZER INVESTIMENTO AO PROGRAMA PET QUE CUIDA DA JUVENTUDE DO NOSSO MUNICÍPIO.

DAR SUPORTE E CONDIÇÕES DIGNAS AOS NOSSOS IDOSOS VOLTANDO OS ENCONTROS MENSAIS.

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS JOVENS COM CURSOS EM PARCERIA COM O SEBRAE, SESC E SENAI.

OUTRAS AÇÕES QUE VEM BENEFICIAR NOSSAS FAMÍLIAS.

Plano de Governo de Corumbiara/2021 a 2024 em PDF.

PROPOSTA DE GOVERNO DE DEUCLECIANO FILHO DE CORUMBIARA

FONTE: WILMER G. BORGES/COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA

FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HIJERONDONIA

Comments

comments