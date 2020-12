EDUCAÇÃO: CADASTRO ONLINE PARA RESERVA DE VAGAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM 2021 INICIA EM JANEIRO

Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários

Os pais e responsáveis legais dos estudantes que almejam ingressar nas escolas públicas da rede estadual de ensino de Rondônia deverão ficar atentos, pois a Reserva de Vaga Online 2021 iniciará em janeiro, pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O acesso a uma vaga nas escolas públicas estaduais para os estudantes novatos será realizado diretamente pelo site: reservadevagaonline.seduc.ro.gov.br. A Reserva de Vaga Online é exclusiva para os estudantes que não estiveram matriculados em escolas públicas estaduais no ano de 2020, ou que em 2020 estavam estudando em escolas privadas ou públicas municipais.

O processo de Reserva de Vaga Online para estudantes novatos ocorrerá em duas etapas, com datas diferentes: 1. Cadastro online do responsável e do estudante: 20 a 24 de janeiro de 2021; e 2. Reserva da vaga e matrícula online: 25 a 29 de janeiro de 2021.

A reserva de vaga está condicionada à realização do cadastro. A Secretaria orienta que seja realizado no período estipulado, 20 a 24 de janeiro de 2021, a fim de otimizar e diminuir o congestionamento no período da reserva. A Seduc ratifica ainda que o cadastro é individual, ou seja, um por estudante novato.

Para a realização do cadastro o interessado deverá estar de posse obrigatória das seguintes informações, visando o preenchimento dos campos do Sistema de Reserva de Vaga Online:

1. Nome completo do responsável;

2. Nome da mãe do responsável;

3. Data de nascimento do responsável;

4. Número do CPF do responsável;

5. E-mail válido e em uso do responsável ou do estudante para acessar a conta gerada no sistema e cadastrar o estudante candidato a uma vaga;

6. Número de telefone em uso para contato, caso seja necessário;

7. Endereço completo: logradouro, número, bairro, município, estado;

8. Uma senha com seis caracteres para uso no sistema;

9. Nome completo do estudante a ser matriculado;

10. Data de nascimento do estudante a ser matriculado;

11. Nome completo da mãe do estudante a ser matriculado;

12. Número do CPF;

13. Número da Certidão de Nascimento do estudante a ser matriculado.

Na realização do cadastro deverão ser anexados os seguintes documentos, obrigatoriamente:

1. Cópia da Certidão de Nascimento;

2. Cópia do CPF do estudante;

3. Cópia do comprovante de residência atualizado, contendo o número do CEP;

4. Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade;

5. Cópia do cartão de vacina, para estudante com idade inferior a 18 anos;

6. Cópia do cartão de inscrição em programa social (caso possua); e

7. Cópia do CPF do responsável pelo estudante com idade inferior a 18 anos.

Os documentos anexados durante o cadastro serão analisados pela escola visando a matrícula ou o cancelamento da reserva. Os estudantes matriculados em escola da rede estadual de ensino terão sua rematrícula ou matrícula realizada automaticamente pela escola no período de 5 a 12 de janeiro de 2021. As solicitações de transferência, de estudantes matriculados na rede estadual, poderá ocorrer em fevereiro de 2021.

Fonte

Texto: Cléber Souza

Fotos: Cléber Souza

Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA