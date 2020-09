EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL EM PIMENTEIRAS DO OESTE  

A Comissão Provisória Municipal do PSL – Partido Social Liberal, do Município de Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia, por meio de seu Presidente abaixo assinado, vem, nos termos do Estatuto do PSL, convocar os convencionais para a Convenção Municipal a realizar se em 16/09/2020, com início às 09 horas e término às 14 horas, nos termos do artigo 165 do Estatuto do PSL, a qual se realizará por meio presencial, na sede do partido situado na Rua Pedro Rudy Spohr, s/n Centro , nesta cidade de Pimenteiras do Oeste-RO, ocasião em que serão respeitadas todas as normas de higienização e distanciamento social, nos termos do Decreto Estadual no 25.049, de 14 de maio de 2020, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

I – Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador,

II – Formação de coligação partidária às eleições majoritárias de 2020;

III – Sorteio dos números dos candidatos a Vereador,

IV – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Pimenteiras do Oeste-RO, 08 de Setembro de 2020.

JORGIANO GARCIA LEITE

Presidente Comissão Provisória

MARCOS ANTONIO PAVELEGNI

Secretário Geral Comissão Provisória

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

