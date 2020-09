EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS – DEM DE PIMENTEIRAS DO OESTE

A Presidente da Comissão Provisória do Democratas – DEM, do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; CNPJ: 36.946.889/0001-4, com sede na Rua Santa Catarina nº 767 – Bairro Centro, CEP 76.999-000, na cidade de Pimenteiras, na forma que dispõe o Estatuto Partidário e a legislação eleitoral vigente, convoca os Convencionais com direito a voto, para comparecerem à Convenção Municipal do Partido Democratas de Pimenteiras do Oeste/RO, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2020 com início às 16:00 horas, com termino previsto para às 20:00 horas, no endereço da Rua Clodoaldo Muniz de Oliveira nº 1643, com a seguinte ordem do dia:

01 – Escolha do candidato a Prefeito.

02 – Escolha do candidato a Vice-Prefeito.

03 – Coligação majoritária com outros partidos políticos visando a eleição municipal dia 15/11/2020.

04 – Escolha dos candidatos a vereadores.

05 – Escolha do nome da coligação.

06 – Valor gasto na campanha.

07 – Aprovação de Plano de Governo.

08 – Escolha dos representantes da coligação.

09 – Outros assuntos de interesse do partido.

Pedimos que os interessados em participar desta convenção confirme a presença com antecedência para que possamos fazer o espaçamento dos lugares de acordo com as normas sanitárias vigentes, além do uso obrigatório de máscara.

Pimenteiras do Oeste/RO; 03 de setembro de 2020.

Inês Penha Soares

Presidente Municipal do Democratas – DEM

