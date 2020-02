EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAIS DE PRESIDENTE MÉDICI – AMPREME

O Presidente da Associação Mista de Produtores Rurais de Presidente Médici – AMPREME, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar, para se reuniram em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede social localizada no Parque de Exposição Dra. Telma Cristina Bentes Rios às margens da BR-364 – saída para Ji-Paraná – RO; CEP 76.916-000,

Presidente Médici – RO, no dia 12/02/2020, às 19:00 horas, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda e última convocação meia hora após, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1- Convocação de Assembléia Geral para eleição de nova diretoria da Associação Mista dos Produtores Rurais de Presidente Médici – AMPREME.

2- Outros assuntos de interesse social.

Presidente Médici – RO; 03 de Fevereiro de 2020.

Joberto Calegari/Presidente da AMPREME.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments