EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2020 DO PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO – PSB DE PIMENTEIRAS DO OESTE

O Presidente da Comissão Provisória da Executiva Municipal do PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO – PSB, de Pimenteiras do Oeste/RO; CNPJ: 15.746.608/0001-37, com sede na Av. Brasil nº 1915 – Bairro Centro, CEP 76.999-000, nesta cidade de Pimenteiras, no uso de suas atribuições estatutárias, vem CONVOCAR os Convencionais para participarem da CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2020, que se realizará no dia 15 de setembro, às 19:00 horas, com termino previsto para às 21:00 horas, a realizar-se na Av. Brasil 1915, Bairro Centro, na cidade de Pimenteiras, com a seguinte ordem do dia.

01 – Escolha do candidato a Prefeito.

02 – Escolha do candidato a Vice-Prefeito.

03 – Coligação majoritária com outros partidos políticos visando a eleição municipal dia 15/11/2020.

04 – Escolha dos candidatos a vereadores.

05 – Escolha do nome da coligação.

06 – Valor gasto na campanha.

07 – Aprovação de Plano de Governo.

08 – Escolha dos representantes da coligação.

09 – Outros assuntos de interesse do partido.

Pedimos que os interessados em participar desta convenção confirme a presença com antecedência para que possamos fazer o espaçamento dos lugares de acordo com as normas sanitárias vigentes, além do uso obrigatório de máscara.

Pimenteiras do Oeste/RO; 03 de setembro de 2020.

Claudionor Joares Maders

Presidente Municipal do PSB

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments