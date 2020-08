EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE (PV) CORUMBIARA-RO

A Comissão Executiva Municipal do Partido Verde (PV), do Município de Corumbiara/RO; na forma do Estatuto partidário e legislação vigente.

CONVOCA:

1- Os membros titulares e suplentes da Executiva Municipal, bem como aqueles elencados no Estatuto partidário.

2- Os pré-candidatos do PARTIDO VERDE (PV), nas eleições 2020; para participarem da Convenção Municipal, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, no horário das 13:00 às 14:00 horas, no local: Zona Rural, ET chácara S/N, setor Nova Esperança, neste município, com a seguinte ORDEM DO DIA: (I) deliberação sobre coligações partidárias no âmbito majoritário, escolha dos candidatos aos cargos eletivos majoritários e proporcionais, sorteio dos respectivos números, e demais deliberações sobre as Eleições 2020; (II) limites de gastos dos candidatos, observando o que dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019; (III) outros assuntos de ordem legal e estatutária no interesse do partido, com relação ao pleito eleitoral de 2020.

CORUMBIARA, 27 DE AGOSTO DE 2020

Amilton Marcelo Maciel Gomes

Presidente do Partido Verde (PV) Corumbiara/RO.

