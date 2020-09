EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DE CABIXI DO PARTIDO VERDE (PV)

O Presidente da Comissão Provisória do Partido Verde de Cabixi, CNPJ: 15.790.543/0001-27, com sede na Avenida Tapajós nº 4038 – Centro de Cabixi, na forma que dispõe o Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente, vem por meio deste edital Convocar a todos os membros da comissão provisória de Cabixi para comparecerem a Convenção Municipal do Partido Verde, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2020 com início às 14:00 horas, termino previsto para às 15:00 horas, tendo como local a CÂMARA MUNICIPAL DE CABIXI, localizada na Rua Bororos nº 3234, Centro nesta cidade de Cabixi Estado de Rondônia CEP 76.994-000, com as seguinte pauta:

01 – Escolha do candidato a Prefeito.

02 – Escolha do candidato a Vice-Prefeito.

03 – Coligação majoritária com outros partidos políticos visando a eleição municipal dia 15/11/2020.

04 – Escolha dos candidatos a vereadores.

05 – Escolha do nome da coligação.

06 – Valor gasto na campanha.

07 – Aprovação de Plano de Governo.

08 – Escolha dos representantes da coligação.

09 – Outros assuntos de interesse do partido.

Cabixi, 01 de setembro de 2020

Clóvis Lopes de Andrade

Presidente Municipal do Partido Verde (PV)

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments