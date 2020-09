EDITAL DE CONVENÇÃO DO PARTIDO VERDE – PV DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI

O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Partido Verde no Município de Candeias do Jamari/RO; na forma da legislação eleitoral vigente, e do Estatuto desta agremiação Partidária, CONVOCA os convencionais, pré-candidatos e simpatizantes para comparecerem á Convenção Municipal do Partido Verde (PV), a ser realizada no dia 16 de setembro de 2020 com início às 18:00 horas previsão de término às 19:00 horas.

Local: Na EEFM Carlos Drummond de Andrade – CDA, situado na Av. Tancredo Neves, S/N, União ao lado da praça, com a seguinte pauta:

1 – Deliberação sobre coligação majoritária partidárias, discussão, aprovação e nome da coligação.

2 – Escolha dos candidatos a vereadores, prefeito e vice.

3 – Sorteio dos respectivos números para candidatos a vereador municipal; outro assuntos de interesse partidário eleitoral.

Candeias do Jamari – RO; 01 de setembro de 2020

Lucio Leonardo Rojas Medrano

Presidente Municipal do PV em Candeias do Jamari/RO.

