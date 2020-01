ECONOMIA CRIATIVA: FEIRA DE ARTESANATO ACONTECE EM PIMENTEIRAS COM APOIO DO SEBRAE

Evento terá comercialização de produtos locais

Acontece na próxima sexta (31), a 1ª Feira do Artesanato de Pimenteiras do Oeste, com a exposição de artesanatos locais, além de comercialização de produtos da agricultura familiar. O evento acontecerá no pavilhão da igreja católica, na rua Francisco Mendes Nery, no centro da cidade. O Sebrae em Rondônia está apoiando a iniciativa, prevista para receber um grande número de visitantes.

A produção artesanal está presente em todo o território nacional e é reconhecida como uma expressão importante da identidade local e da diversidade cultural brasileira, enriquecendo o patrimônio simbólico e artístico nacional. Além disso, representa também uma atividade econômica relevante, que gera inúmeras ocupações, seja na produção, seja na comercialização de produtos.

Segundo a analista da unidade regional do Sebrae de Vilhena, Cristiane Arruda, o evento é uma forma de fomentar a atividade: “A Feira contará, além da exposição de artesanato, com a barraca do empreendedor mirim, gastronomia regional e produtos da agricultura familiar, gerando negócios e oportunidades, estimulando a produção associada ao turismo, grande potencial do município”. O evento contará também com shows musicais e apresentações culturais.

A 1ª Feira de Artesanato de Pimenteiras do Oeste é organizada pela Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste, através da Sala do Empreendedor e apoiada pelo Sebrae e Banco do Povo, com início previsto para as 18 horas.

