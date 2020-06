DURANTE ENTREGA DE VENTILADORES MECÂNICOS EM VILHENA, GOEBEL DESTACA UNIÃO DOS PODERES NO COMBATE À COVID-19

Vilhena recebeu cinco ventiladores pulmonares que irão funcionar na UTI da Central de Atendimento à Covid-19 que é referência no estado

O município de Vilhena recebeu do governo de Rondônia na tarde desta terça-feira, 16, cinco respiradores mecânicos para reforçar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Central de Atendimento à Covid-19 de Vilhena. Cobiçados no mundo, os equipamentos são essenciais no tratamento de pacientes que apresentam dificuldades respiratórias – uma das características dos casos graves de coronavírus.

Numa solenidade rápida na sede da Policlínica Oswaldo Cruz, localizada no bairro Alto Alegre e com presença reduzida de autoridades, seguindo as recomendações definidas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de evitar locais com muitas aglomerações, o deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), presente no evento, destacou as ações de enfrentamento ao novo coronavírus e o bom diálogo do governo federal, estadual, municipal e da Assembleia Legislativa na aquisição de ventiladores pulmonares, que estão salvando vidas.

“A única forma de amenizar as perdas ou sofrimento das pessoas é unindo forças neste momento difícil. E é muito bom ver o que o prefeito de Vilhena, com toda a sua equipe de Saúde, têm o objetivo de salvar vidas. Por isso, o meu compromisso de ajudar da forma que eu puder como deputado estadual vai continuar nesse momento tão delicado e preocupante”, assegurou Goebel.

Ainda conforme o deputado estadual, diante da pandemia, a população deve seguir as recomendações de saúde e adotar novos hábitos como medidas para evitar a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). A prevenção é a única forma de combater essa doença.

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

