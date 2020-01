DR. MARCO CASSOL RESPONDE: HIDRATAÇÃO DA PELE AJUDA A PREVENIR E MELHORAR ESTRIAS?

Basta engordar uns quilinhos para elas aparecerem nas mamas, no abdômen, no culote e em outras partes do corpo. Quando vermelhas, podem até desaparecer com tratamento. Já as brancas, mais antigas, requerem um pouco mais de paciência e empenho.

“A hidratação da pele é muito importante e pode ser feita com óleos (mais eficiente) ou com cremes. Também é importante a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e o consumo de pelo menos dois litros de água por dia”, recomenda o cirurgião plástico Marco Cassol.

Para o médico, a cirurgia só é recomendada em último caso. “A ressecção da epiderme para transformar uma estria larga em uma cicatriz fina só é indicada em situações extremas. Nas estrias abdominais localizadas abaixo da cicatriz umbilical podemos realizar a abdominoplastia (cirurgia plástica da barriga), por exemplo”, explica.

De acordo com o Cirurgião Plástico Dr. Marco Cassol, quatro cuidados são fundamentais para tratar e prevenir as temidas estrias:

A hidratação da pele que pode ser feita com óleos (mais eficiente) ou com cremes; Adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e o consumo de pelo menos dois litros de água por dia; Existe a ressecção da epiderme para transformar uma estria larga em uma cicatriz fina, mas este procedimento só é indicado em situações extremas; Nas estrias abdominais localizadas abaixo da cicatriz umbilical pode ser realizada a abdominoplastia (cirurgia plástica da barriga), por exemplo. Lembrando que a cirurgia só é recomendada em último caso.

“Para melhores resultados, é bom ter a avaliação de um profissional que indique o melhor tratamento conforme o tipo, coloração e tamanho da estria e também as condições do paciente” finaliza Dr. Cassol.

Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) com mais de 20 anos de experiência. É formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em plástica facial.

