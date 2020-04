DOSE DIÁRIA DE ATIVIDADE FÍSICA MELHORA DESEMPENHO SEXUAL MASCULINO

Homens que se exercitam regularmente conseguem prolongar a penetração e evitar a ejaculação precoce, diz estudo

Fundamental para ter uma vida saudável, praticar atividade física também contribui para melhorar a qualidade das relações sexuais, aumentando a resistência, melhorando o fluxo sanguíneo, além de contribuir para combater a disfunção erétil e até mesmo prolongar a ejaculação precoce.

De acordo com estudo publicado no periódico Journal of Urology, homens que se exercitam regularmente têm melhor desempenho sexual. Segundo os pesquisadores, a realização de atividades físicas como correr, andar de bicicleta ou levantar peso, por exemplo, permite que a duração do sexo, seja em média cinco minutos maior em comparação com indivíduos sedentários

A pesquisa turca ainda revelou que a ejaculação precoce; problema que afeta cerca de 21% a 33% da população masculina em idade sexual, é mais freqüente em homens com estilo de vida sedentário. Além desta descoberta, pesquisa anterior realizada pelo New England Research Institutes, nos Estados Unidos, já havia descoberto que o risco de disfunção erétil pode ser reduzido em até 70% para homens que praticam exercício físico diariamente.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores observaram a rotina de exercícios de 250 participantes entre 18 e 45 anos de mesma origem étnica. Além disso, a equipe monitorou a vida sexual dos homens durante seis meses, pedindo que os participantes e suas parceiras cronometrassem o tempo do sexo, contando a partir da penetração vaginal, até a ejaculação.

O estudo

Os resultados indicaram que aqueles que correram, pedalaram ou levantaram peso durante 40 minutos diários, duravam cerca de 5 minutos e meio a mais. Já os homens que caminhavam menos de 30 minutos por semana duraram em média três minutos; deste grupo, um indivíduo ejaculou em apenas 30 segundos da penetração. Os pesquisadores também pediram que os homens avaliassem o grau de satisfação das parceiras após a relação sexual: no grupo que se exercitavam regularmente, 76% acreditavam que a parceira estava completamente satisfeita; número que caiu para 56% no grupo dos sedentários.

A pesquisa ainda buscou averiguar quantos participantes demonstraram sinais de ejaculação precoce, definida pela Sociedade Internacional de Medicina Sexual (ISSM, na sigla em inglês) como a ejaculação que ocorre dentro do primeiro minuto da penetração. Na análise, descobriu-se que nenhum dos homens no grupo de exercícios regulares apresentou o problema, já no segundo grupo a taxa foi de 27%.

Ejaculação precoce

Atividade aeróbica é a chave do sucesso

Um estudo publicado recentemente no Journal of Sexual Medicine sugere que níveis mais altos deste tipo de atividade podem melhorar ainda mais o desempenho, a resistência e o desejo sexual. “Especialmente eficaz em melhorar o sistema cardiovascular, o exercício aeróbico estimula o fluxo sanguíneo por todo o corpo, incluindo a área genital e quanto mais saudável for o fluxo sanguíneo, melhor será a excitação”, atesta o urologista e sexólogo Dr. Danilo Galante.

O especialista ainda afirma que para o homem, a principal vantagem do aumento do fluxo sanguíneo é a garantia de ereção, que também depende da vascularização adequada, por isso que homens sedentários que sofrem de insuficiências cardíacas desenvolvem disfunção erétil. Já nas mulheres, quanto maior a irrigação sanguínea no clitóris, mais intensa a sensação de prazer, como também maior será a lubrificação vaginal, que assim como a ereção masculina, está atrelada à vascularização.

Resistência e sensação de felicidade garantida

O Dr. Danilo Galante ainda garante que a atividade aeróbica não só melhora o fluxo sanguíne, mas também aumenta consideravelmente a resistência, garantindo assim, mais fôlego e melhor controle dos batimentos cardíacos durante a relação sexual, bem como contribui para maior duração do ato.

“Além destas vantagens, ao praticar exercícios físicos, as pessoas liberam os mesmos hormônios que são descarregados durante a relação sexual, como endorfina e dopamina; responsáveis pela sensação de prazer e felicidade no organismo. Portanto, esse estado de bem- estar e satisfação melhora diretamente a autoestima, fator importante para o aumento da libido”, finaliza o especialista.

Vale lembrar que a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de, pelo menos, 150 minutos de atividade física por semana. Por isso, analisando todos os benefícios listados acima, o ideal é começar para já!

Dr. Danilo Galante – Formado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com especialização em Urologia pela UNESP. Pós-graduado em Cirurgia Robótica pelo Hospital Oswaldo Cruz – SP. Doutorado em urologia pela USP, além de Fellow Observer of Johns Hopkins School of Medicine Brady Urological Institute Laparoscopic and Robotic Urologic Surgery. Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e Instrutor do ATLS (Advanced Trauma Life Support), atua em áreas diversificadas como Cálculos Urinários; Infertilidade (incluindo Reversão de Vasectomia), Disfunção Sexual e Cirurgia Robótica. Site: https://drdanilogalante. com.br/

