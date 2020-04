DNIT RETOMA OBRA DE ASFALTAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO MADEIRA COM O ABUNÃ

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT retomou nesta terça-feira, dia 07, a obra de asfaltamento da Ponte do Rio Madeira, e um dos acessos, na região da Ponta do Abunã. Iniciada em 2014, a obra inicialmente prevista para ser entregue em 2018 vai completar 6 anos nesse mês de abril de 2020 e ainda não tem garantias de ser concluída até dezembro desse ano, conforme cronograma previsto pelo DNIT.

No lado direito do rio, os trabalhos continuam parados, onde mais de 2 km de acesso ainda precisam ser construídos, com aterro que deve ultrapassar 9 metros de altura.

FONTE: extrema24horas

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments