DINHEIRO NO SACO: PEDIDO DE AFASTAMENTO DE LEBRÃO É PROTOCOLADO E SEGUE PARA COMISSÃO DE ÉTICA

No documento é solicitado o afastamento do deputado José Lebrão por 120 dias de forma cautelar

Na manhã dessa quarta-feira (30) foi protocolado mais um pedido de afastamento do deputado José Lebrão na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO.

Dessa vez o pedido foi realizado pelo articulista político Carlos Caldeira, que sustentado pelo próprio regimento da Casa de Leis, que dá a garantia de todo cidadão impetrar uma solicitação dessa espécie, desde que não seja anônima.

Em seu pedido, Caldeira alega que o deputado que foi filmado recebendo dinheiro de propina e colocando dentro de um saco pode atrapalhar o andamento das investigações da Polícia Federal que levou ao desmonte de uma “máfia do lixo” montada no interior do Estado.

O pedido foi aceito pela Casa de Leis e já está na Comissão de Ética, que irá analisar sua legalidade para em seguida realizar e leitura e votação em sessão plenária. No documento é solicitado o afastamento do deputado José Lebrão por 120 dias de forma cautelar, enquanto as investigações da PF e próprio processo de cassação do mandato caminhem.

FONTE:Rondoniaovivo

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments