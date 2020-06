DIA DO ORGULHO AUTISTA: AMA CONE SUL MOSTRA QUE COM UNIÃO SE CHEGA À HONRA

A data coloca os autistas como protagonistas e mostra que suas características e personalidade os tornam únicos, assim como tão parte da sociedade quanto os demais

Desde 2005 a data de 18 de junho passou a ser conhecida e comemorada como o “Dia do Orgulho Autista”. Diferentemente de muitas festas, que é a de celebração, essa tem outra finalidade: a conscientização.

De acordo com o Governo Federal, o objetivo do Dia do Orgulho Autista é mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo, e também da sociedade em geral, passando o autismo de “doença” para “diferença”. Assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que elas possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas, é a essência da comemoração.

E esse é um dos grandes desafios que os pais de autistas encontram diariamente. Por isso, em Colorado do Oeste, quando uma mãe recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de sua filha, resolveu unir outras mães por um grupo de WhatsApp. Assim, aos poucos, elas começaram a se reunir e a falar sobre o seu cotidiano, dificuldades e conquistas. E, então, nasceu a AMA Cone Sul – Associação de Pais e Amigos do Autista de Colorado do Oeste.

Com o tempo elas perceberam a necessidade de algo mais organizado, pois viam a necessidade de atendimentos especializados no município, que até então não existiam, como a terapia ocupacional.

Atualmente, a associação possui 43 autistas diagnosticados e com o suporte deles, porém, acreditam que Colorado tenha um número muito maior e que ainda chegarão por lá. Isso porque mesmo com apenas um ano de existência, essas mães buscam o melhor para seus filhos e os feitos da AMA Cone Sul têm se espalhado.

Inclusive, elas ressaltam que o diagnóstico tardio é um dos grandes enfrentamentos que boa parte dos familiares tem pela frente e também é a base de todo o processo, que dá direito ao tratamento correto, aos direitos, ao apoio escolar e aos medicamentos. E a cidade, até então, era muito precária nesse sentido. Com a associação, hoje há um terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e uma psicóloga, alguns deles em parcerias com a Prefeitura Municipal, por exemplo.

Dia do Orgulho Autista com honras!

Pensando nas diversas vezes que ouviram “Nem parece autista”, entretanto, os pais sabem o quanto demora e custa para chegarem a um diagnóstico e terem uma intervenção correta para que eles comecem a se desenvolver, por isso o dia 18 de junho é uma data muito especial.

Inclusive, nas rodas de conversa promovidas pela AMA Cone Sul e também em parceria com o projeto Juntos pela Inclusão Social, da Defensora Pública Flávia Albaine, de Colorado do Oeste, a data é bastante frisada nessa questão de reafirmação e aceitação do autismo, porque ela faz parte da personalidade da pessoa.

Sendo assim, nesse dia os protagonistas são os autistas, dizendo o que eles pensam e sentem, independentemente das dificuldades decorrentes do TEA e dos graus de cada um.

E, com isso, percebendo que eles podem ter direitos, que eles podem ser respeitados e ouvidos, esse orgulho passa a fazer com que eles se aceitem mais, que é o grande objetivo da data.

Por isso, o Dia do Orgulho Autista é mais uma conquista de muitas que todos os autistas alcançaram e continuarão a vencer ao longo dessa caminhada, além de ser um dia que eles mostram sua voz e todos param para ouvir.

FONTE: Priscilla Silvestre/Assessora de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

