DESENVOLVIMENTO: PROJETO LIDER AVANÇA NO CONE SUL E NA REGIÃO CENTRAL

Dois grupos desenvolvem planejamentos estratégicos regionais

Desenvolvimento regional estrategicamente pensado a partir de vetores de desenvolvimento observados por lideranças. Este é um dos objetivos do Programa Lider (Liderança para o Desenvolvimento Regional) do Sebrae, que desenvolve dois projetos atualmente em Rondônia: grupo do Cone Sul, abrangendo 07 municípios e o grupo da região Central, contando com 09 municípios.

A proposta da metodologia é reunir lideranças com representatividades da iniciativa privada, setor público e terceiro setor para após oito encontros, apresentar um planejamento estratégico de desenvolvimento regional, baseado em vocações econômicas dos municípios que compõem os grupos.

“Trata-se de um verdadeiro plano de políticas pública de estado e não de governo que sairá como resultados dos encontros com os líderes e sem limitações físicas pois estamos falando de desenvolvimento regional”, disse Silane Guedes Analista de políticas públicas do Sebrae.

Os líderes participantes dos projetos são capacitados em construção de uma identidade de grupo, gestão da mudança, articulação e negociação, instituição de governança e elaboração e plano de ação, entre outros. Os planejamentos estratégicos serão apresentados á comunidade em fóruns após o término da fase dos encontros e serão documentos de fundamental importância para serem utilizados como diretrizes para quaisquer dos gestores públicos dos municípios participantes dos projetos.

Para o Diretor Superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, este é um dos principais eixos de atuação do Sebrae: “Estamos aqui falando de governança e não sabemos de nenhuma sociedade que tenha avançado sem ter os principais atores de desenvolvimento mobilizados, organizados, motivados e atuantes. O Programa LIDER é fundamental pois o desenvolvimento acontece nos municípios e o Sebrae é o grande catalisador dessas iniciativas. ”, disse ele.

A ênfase do LIDER está no estímulo ao alinhamento das demandas no plano local/regional com foco na criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o desenvolvimento regional e sustentável.

Os projetos seguem no próximo ano, a partir do quinto encontro, onde cada grupo identificará as potencialidades das regiões e criará a visão de futuro de cada região, justamente a partir das vocações locais, um grande exercício de planejamento a partir de observações da sociedade civil local organizada. Grandes propostas estão por vir em 2020.

