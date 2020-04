DESEMBARGADOR QUE PERSEGUIU LULA É COTADO PARA ASSUMIR JUSTIÇA

O desembargador do TRF4, em Porto Alegre (RS), Carlos Eduardo Thompson Flores, é cotado para assumir o ministério da Justiça no lugar de Sérgio Moro. Flores chegou a festejar a condenação do ex-presidente Lula pelo ex-juiz

O desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF4), em Porto Alegre (RS), Carlos Eduardo Thompson Flores é cotado para assumir o ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Sérgio Moro. O ex-juiz deixa o cargo, após Jair Bolsonaro exonerar Maurício Valeixo da Diretoria-Geral da Polícia Federal.

Flores ficou conhecido por festejar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ex-juiz. “Vai entrar para a história do Brasil”, afirmou ele sobre a peça de Moro, sem esperar os recursos da defesa.

O ex-presidente foi condenado sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP), acusado de ter recebido um apartamento como propina da OAS, mas nunca dormiu nem tinha a chave do imóvel. Na primeira instância jurídica, ele recebeu 9 anos de prisão. A segunda instância (TRF4) aumentou para 12 anos. Lula foi preso sem o esgotamento de todos os recursos judiciais. Atualmente está solto.

FONTE: Brasil 247

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

