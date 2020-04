DESBUROCRATIZAÇÃO: SALAS DO EMPREENDEDOR AUMENTAM ATENDIMENTOS PARA ABERTURA DE EMPRESAS

Sebrae mantém as orientações para apoiar novos negócios nesses ambientes

A Sala do Empreendedor é um lugar onde se consegue informação para auxiliar pessoas que têm os seus negócios e querem legalizar suas atividades para gerar renda. Trata-se de um espaço onde as pessoas podem tirar suas dúvidas quando querem abrir suas empresas. A unidade de políticas públicas, do Sebrae em Rondônia, é a interface que proporciona as orientações necessárias aos agentes de desenvolvimento e atendentes da prefeitura que oferecem soluções a esse público, atuando sempre em parceria com as prefeituras municipais, que fornecem o espaço e o pessoal de atendimento.

De acordo com a analista Silane Guedes da unidade de políticas públicas do Sebrae em Rondônia, “Os colaboradores das prefeituras que atendem nas Salas do Empreendedor da capital e do interior estão de parabéns pelos lançamentos dos atendimentos no Sistema de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (SAS). Atendentes firmes e fortes no presencial e no online por todo e estado”.

Na verdade, o Sebrae está conseguindo ver os resultados das salas devido aos lançamentos. “Estamos muito orgulhosos de ver que passamos dos 2.300 atendimentos em 4 meses difíceis devido à pandemia da Covid-19”, confirma Silane. Com a expectativa em manter a segurança desses colaboradores, Silane reforça a orientação sobre os atendimentos com o uso de máscaras, álcool gel, afastamento com distância de precaução, janelas abertas para troca de ar e pulverização com hipoclorito de sódio.

Essas precauções são necessárias, porque a abertura de empresas mais ágil e simplificada, com a atualização da nova versão da plataforma de integração da Junta Comercial do Estado de Rondônia com os demais órgãos licenciadores, denominada Empresa Fácil RO, o número de atendimentos tem aumentado, por esta razão os cuidados para evitar contaminação pelo Coronavírus deverão ser maiores.

O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, enaltece este atendimento: ”Agradecemos aos gestores dos municípios que já têm Sala do Empreendedor em suas estruturas pois significa que essas prefeitas e prefeitos enxergam a importância de fazer girar a economia local e que, para isso, é fundamental que os empreendedores da região tenham um espaço para orientações e que seja parceiro na formalização e demais necessidades”, concluiu.

Não deixe de buscar orientações sobre como reagir diante deste cenário de pandemia. O Sebrae em Rondônia pode atendê-lo também remotamente. Acesse nosso portal de atendimento em www.sebrae.ro. Ligue para nossa Central de Relacionamento 0800 570 0800, envie mensagens por WhatsApp (69) 98130-5656, acesse nosso portal de ensino à distância www.sebrae.com.br/ cursosonline ou siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais (@sebraero).

