DEPUTADOS APROVAM O NOME DE ELIAS REZENDE PARA COMANDAR O DER E MAIS R$ 1,130 MILHÃO PARA A SAÚDE

Parlamentares aprovaram o reconhecimento de calamidade pública para mais quatro municípios

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão desta terça-feira (16), de forma presencial e através de videoconferência, crédito adicional de R$ 1,130 milhão para a saúde, reconheceram o estado de calamidade pública em mais quatro municípios e referendaram o nome de Elias Rezende para comandar o Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Saúde

Para reforçar o orçamento da saúde, em meio ao enfrentamento à pandemia do Coronavírus, os deputados aprovaram o PL 654/20, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, por anulação, até o valor de R$ 1,130 milhão, em favor do Fundo Estadual de Saúde (FES).

DER

Após ter seu nome aprovado na Comissão de Transportes e Obras Públicas (CTOP) da Assembleia Legislativa, que se reuniu de forma extraordinária, na tarde desta terça-feira (16), no plenário e através de videoconferência, Elias Rezende, indicado pelo governador Marcos Rocha (PSL) para ocupar o cargo de diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), foi referendado pelos parlamentares, que aprovaram o PDL 164/20.

Os deputados desejaram sucesso ao futuro gestor do DER, pasta que enfrenta dificuldades de gestão para manter as estradas em boas condições de trafegabilidade.

Calamidade pública

Também na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram o reconhecimento do estado de calamidade pública no município de Chupinguaia (PDL 169/20); em Novo Horizonte do Oeste (PDL 166/20), Ministro Andreazza (PDL 167/20) e em Nova Brasilândia do Oeste (PDL 168/20). Todos os reconhecimentos aprovados foram solicitados pelos prefeitos dos municípios.

Também foi aprovado o PL 596/20, de autoria do deputado Marcelo Cruz (Patriotas), que reconhece as igrejas como atividades essenciais em tempos de crises.

