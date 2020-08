DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL REIVINDICA REFORMA DA PONTE DE BATES TACA SOBRE O RIO SANTA CRUZ EM CEREJEIRAS

O Parlamentar atende pedido de agricultores e cobra a reforma da ponte sobre o Rio Araras

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) pediu nesta quinta-feira (30-07) que uma equipe técnica do Governo do Estado através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços (DER/RO), vistoriassem a ponte de Bates Taca, sobre o Rio Santa Cruz, de responsabilidade do DER, no 3º Eixo na altura da Linha 7, Km 22, município de Cerejeiras, que apresenta problemas na sua estrutura. O parlamentar pediu que os reparos sejam feitos com urgências.

De acordo com Luizinho Goebel, a indicação visa atender uma antiga reivindicação dos agricultores, por que a ponte há mais de sessenta dias está inviabilizada para o trafego de caminhões transportando a safra agrícola da região, trazendo muitos transtornos, impedindo dentro de outras coisas o transporte de produtos agrícolas e pecuários.

“Recebi várias denúncias de moradores, agricultores da zona rural de Cerejeiras reclamando sobre a situação da ponte de madeira sobre o Rio Santa Cruz que não está em condições para a trafegabilidade de veículos. Eles dizem que os veículos pesados não tem condições mais de atravessar, somente os pequenos. A população reclama da estrutura danificada da referida ponte. Peço que o órgão responsável tome providências o mais rápido possível”, disse Goebel.

Fonte e Fotos: Wilmer G. Borges

