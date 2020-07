DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL REIVINDICA AO GOVERNO DE ESTADO A RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE BATES TACA SOBRE O RIO URUPÁ

A Obra de construção da ponte de bates taca sobre o Rio Urupá no Municípios de Mirante da Serra e Utupá

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) encaminhou na semana retrasada na última sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia/ALE, encaminhou ao Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços (DER) solicitando a reconstrução da ponte de Bates Taca sobre o Rio Urupá, na Linha C-6, KM 22, entre os municípios de Urupá e Mirante da Serra.

O parlamentar ressalta que a solicitação se faz necessário, pois se trata de essencial via de acesso nos municípios e para a Linha 58 do município de Urupá. A ponte encontra-se interditada, sendo que metade da mesma caiu, impedindo o trânsito na região.

“Com a reconstrução da ponte, o trânsito voltará a fluir, facilitando para os moradores que precisam passar por ali para acessar os municípios, e ainda, os ônibus escolares voltarão a trafegar buscando os alunos para a escola, além da melhora para o escoamento da produção, entre outras benfeitorias para o local.” Frisou Goebel.

Segundo o parlamentar a ponte encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. “O período chuvoso complica ainda mais a situação de quem transita por esses locais. As chuvas ocasionam pontes caindo atoleiros que impedem a passagem de veículos. Isso acarreta prejuízos aos que escoam a produção agrícola da região”, ressaltou Luizinho.

Após passar pelos trâmites regimentais na Casa de Leis, a solicitação do parlamentar foi encaminhada ao governo do Estado para adoção das providências necessárias.

FONTE: WILMER G. BORGES/COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

