DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARTICIPA DE EVENTO QUE AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM VILHENA

Prazo da obra é de 18 meses. Atual prédio será cedido ao município

Na manhã desta sexta-feira, 23, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a execução da construção do novo Fórum da comarca de Vilhena. A obra que tem um valor estimado de quase 12 milhões e 500 mil de reais deverá ser concluída em até 18 meses.

A cerimônia realizada de maneira virtual e presencial aconteceu nas dependências do atual prédio do Fórum, localizado na Av. Luiz Maziero, bairro Jardim América, e teve a presença de Juízes, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, advogados e Serventuários. O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Paulo Kiyochi Mori, que também participou do evento de forma virtual, assinou o documento que autoriza o início das obras.

Com a construção do novo prédio, o atual, será decido ao município. Em contrapartida, o Executivo doou o terreno para a construção do Fórum que abrigará sete varas da comarca, além dos setores administrativos e de apoio.

Para o deputado estadual, a iniciativa do Tribunal de Justiça é digna de elogios, uma vez que, no momento, o município gasta muito com aluguéis.

“Com o recebimento desse imóvel, a prefeitura poderá alojar diversas secretarias e repartições, trazendo grande economia ao município. É uma obra muito importante para a cidade, e ela está sendo muito comemorada pelos serventuários. Agradeço ao Desembargador Paulo Kiyochi Mori e a toda sua equipe pelo esforço para a realização e construção deste novo Fórum. Vilhena agradece!”, destacou.

