DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARABENIZA VILHENA PELO 43º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

Vilhena comemora 43 anos de Emancipação Política e Administrativa nesta segunda-feira, (23/11)

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) parabeniza o município de Vilhena pelo transcurso de seu aniversário de 43 anos de emancipação política e administrativa, comemorado nesta segunda-feira, 23 de novembro.

De acordo com o deputado Luizinho, é uma grande honra de ser um representante do município de Vilhena e poder fazer essa homenagem. “Por conhecer a rica história de Vilhena, de um povo valente, parabenizo pela passagem dos seus 43 anos. Quero reafirmar o meu compromisso com nossa cidade de Vilhena, tão querida para mim. Continuarei meu trabalho para garantir que o avanço seja recorrente em Vilhena”, disse Luizinho.

A história de Vilhena de um povo empreendedor hoje a trajetória construiu um município referência que caminha firme na direção do progresso e do desenvolvimento. Em nome da Administração Municipal e da Câmara de vereadores celebramos os seus 43 anos de emancipação política, reafirmando a nossa parceria e apoio para que seu futuro seja cada vez mais promissor. Parabéns a todos os vilhenenses pelo seu aniversário.

Luizinho Goebel encerrou sua saudação reafirmando o compromisso de continuar trabalhando por Vilhena e pelos municípios do Estado de Rondônia, de onde sempre recebe o reconhecimento da população rondoniense.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

