DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARABENIZA TODOS OS PROFESSORES E PROFESSORAS PELO SEU DIA

Em mais uma data comemorativa do Dia do Professor, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV/RO), parabeniza a todos os professores e professoras do Estado de Rondônia nesta quinta-feira (15/10). Como um apoiador da Educação e defensor da aprendizagem de melhor qualidade, o parlamentar falou sobre a importância deste profissional que forma todos os outros.

“Quem compartilha conhecimento e ajuda a transformar o mundo, merece os parabéns todos os dias. Parabéns, professores!”, e parabenizou a todos e todas, como grandes profissionais, que ajudam a construir o saber dos brasileiros.

De acordo com Luizinho Goebel a profissão de professor é uma das mais antigas e que ainda é pouco reconhecida pela sociedade, por conta disso a data de hoje não serve apenas para parabeniza-los, mas também para refletirmos mais sobre a importância desses profissionais tão fundamentais em nossas vidas, destacou Goebel.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments