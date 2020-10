DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARABENIZA E DESTACA A IMPORTÂNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

O deputado parabeniza aos servidores do Legislativo, bem como, dos demais Poderes pelo dia dedicado àqueles que fazem o Estado e Municípios funcionar e zelam pelo bem público em prol dos serviços à sociedade

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV/RO), parabeniza e cumprimenta a todos os servidores do Estado, especialmente os que atuam na Assembleia Legislativo do Estado de Rondônia, pela passagem do Dia do Servidor Público, comemorado nesta quarta-feira (28) de outubro. O deputado sempre parceiro do funcionalismo. O parlamentar tem estado sempre atento as reivindicações das diversas categorias que compõem os três poderes constituintes do Estado.

“Parabenizo a todos os Servidores Públicos, a eles nossas palavras de incentivo e de reconhecimento. Porque, afinal de contas, são os servidores que sustentam a ação que movimenta o Estado. Todas as áreas são movimentadas em função da existência, do empenho e da dedicação do funcionalismo público”, desejando que melhores dias possam vir para todos servidores públicos estaduais e municipais, declarou Luizinho.

“O serviço público é uma das mais importantes tarefas de uma nação. Sem parecer demagogia, o papel desempenhado pelos funcionários é de fundamental importância para o andamento da máquina e nossa obrigação é reconhecer isso e tratá-los de forma igualitária, sejam jardineiros, telefonistas ou aqueles que cuidam dos serviços legislativos. Todos são de suma importância e merecem todo nosso respeito”, disse o parlamentar.

O servidor público é aquela pessoa que se compromete – ao tomar posse – cumprir os deveres que a Lei lhe impõe e a ser leal a um código de conduta muito rigoroso em função de Estado. Assume o servidor o dever de fidelidade a regras cidadãs de devoção ao País, ao bem comum e ao interesse coletivo. Desde 1990, com o surgimento do novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais – Lei 8.112 – a denominação de funcionário foi substituída pela de servidor. Eles têm seus deveres e direitos definidos e estabelecidos na Constituição da República e se encontram nos estatutos das entidades estatais e autárquicas.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

