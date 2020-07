DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARABENIZA CABIXI PELO 32º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

32 anos de emancipação política e administrativa, comemorados nesta segunda-feira 06 de julho de 2020

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) fez questão de parabenizar ao Município de Cabixi/RO; pelo transcurso de seu aniversário de 32 anos de emancipação política e administrativa, comemorados nesta segunda-feira, 06 de julho de 2020.

“A cidade de Cabixi com seus 32 anos, receba o meu abraço, uma saudação especial a todos os que amam esta terra tão querida. Todos conhecem meu trabalho e sabem que mantenho um afeto muito especial por cada cidadão cabixiense. Neste dia quero parabenizar a todos os moradores deste município a dizer que estou sempre pronto para ajudar”, frisou Goebel.

Luizinho Goebel encerrou sua saudação reafirmando o compromisso de continuar trabalhando pelos habitantes de Cabixi e pelos municípios do Estado de Rondônia, de onde sempre recebe reconhecimentos da população.

História da cidade de Cabixi

Os bandeirantes paulistas do século XVII chamaram de Cabixi o rio que nasce na Chapada dos Parecis e deságua no Rio Guaporé, em homenagem aos índios Cabixis que habitavam a região. Cabixi era o nome pelo qual os índios Cozarini, da Nação Nhambiquara, eram chamados pelos índios Uaimaré e Caxiniti, do grupo Parecis.

A povoação que surgiu na linha Primeiro Eixo, nas proximidades da margem direita do Rio Cabixi, dentro do Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro, recebeu o nome de Cabixi em homenagem ao rio e aos seus habitantes primitivos.

Gentílico: cabixiense

Formação Administrativa

A localidade foi elevada à categoria de município com o nome de Cabixi, através da Lei nº 208, de 06 de julho de 1988, com área desmembrada do Município de Colorado do Oeste. Revogada a Lei nº 201, de 07 de junho de 1988.

Parabéns Cabixi pelos 32° Aniversário de Emancipação Política!

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

