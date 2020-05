DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARABENIZA AS MÃES RONDONIENSES NESTE DIA ESPECIAL

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) parabeniza todas as mães pela celebração de seu Dia, cuja data é comemorada neste domingo, 10 de maio. O parlamentar estende sua homenagem às funcionárias da Assembléia Legislativa, especialmente às que são mamães.

Além das mães do legislativo rondoniense, Luizinho Goebel homenageia todas as mães do Brasil, de Rondônia e, em especial, as mães de sua querida cidade de Vilhena e do Cone Sul do Estado.

“Mãe é a obra-prima de Deus. Não existe nada mais valoroso do que as nossas mães, por isso é muito importante que tenhamos um dia somente para homenageá-la, apesar de considerarmos que todos os dias são delas”, afirmou.

Na opinião de Luizinho, o Dia das Mães é uma data muito especial. “É o dia de uma pessoa que já nasceu trazendo a vida e a esperança dentro de si. De alguém que sempre traz um sorriso guardado para aliviar aquele nosso momento de aflição”, enfatizou.

O Dia das Mães é uma data mais que especial, a data que deve ser tratada com extremo carinho e cuidado.

Ser mãe não é uma tarefa fácil, e como agradecimento por ter sempre alguém ao nosso lado, nos apoiando e cobrindo de amor, nada melhor do que expressar todo o carinho e agradecimento em palavras.

Mãe, aquela que sempre ama seu filho e cuida durante a vida inteira com toda paciência e dedicação. Por isso, parabéns pelo seu dia! Feliz Dia das Mães;

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

