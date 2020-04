DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL FISCALIZA RODOVIAS DO CONE SUL PARA AUXILIAR NOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO

Parlamentar vai percorrer todas as rodovias estaduais de Rondônia para fazer levantamento de suas condições

Através de suas redes sociais, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) apresentou relatório de atividades de um projeto que vem desenvolvendo ao logo do seu mandato: fiscalizar de in loco as atividades do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) notadamente na manutenção e melhoramento das estradas estaduais do estado. Conforme prometeu, o deputado vem conseguindo manter em dia a agenda de visitas a todas as rodovias do estado.

No último dia 21 de abril, Goebel convocou sua equipe e começou a percorrer as ROs (como são conhecidas as rodovias estaduais) que cortam o cone sul de Rondônia.

O trabalho levou cerca de quatro dias. Através de sua assessoria, o deputado explicou que o objetivo deste trabalho é fazer um levantamento da real situação das estradas de Rondônia para que então possam ser desenvolvidas recomendações de melhoria ao DER. A meta é garantir trafegabilidade com segurança e proporcionar um processo de logística eficiente no escoamento da produção.

Patroleiro experiente, Goebel defende a importância da aproximação da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) das execuções de trabalho do executivo. “Precisamos garantir a segurança das pessoas e o escoamento da produção rondoniense. Percorrendo essas regiões podemos nos antecipar aos problemas e apresentar soluções rápidas para gerar o mínimo de transtorno possível à nossa comunidade”, explicou o deputado.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments