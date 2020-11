DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL EMITE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VILHENA, DANIEL MARTINS CARIZA

O deputado Estadual Luizinho Goebel (PV) emite nota de pesar pelo falecimento do Servidor Público Municipal de Vilhena, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Daniel Martins Cariza, que faleceu nesta quarta-feira (04/11), ele estava em tratamento de um câncer em Londrina no Estado do Paraná.

É com uma tristeza infinita no coração que venho a comunicar o falecimento de um grande amigo que certamente marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ele. É uma notícia inesperada, mas a morte infelizmente surge a qualquer momento e por vezes leva as pessoas que nos são especiais.

Daniel Martins faleceu aos 56 anos. Concursado desde 1995, lotado na Secretaria Municipal de Obras, deixa esposa e dois filhas.

O corpo deverá chegar nesta quinta-feira por volta de meia noite e o velório será na residência de Daniel o enterro será na sexta-feira no cemitério local.

Neste momento de tristeza, nos unimos aos servidores da Secretaria de Obras para manifestar nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos de Daniel, rogando a Deus que conforte seus corações.

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

