DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL EMITE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO JORNALISTA GESSI TABORDA

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) emite nota de pesar pelo falecimento do jornalista e servidor aposentado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Gessi Taborda, ele trabalhou no extinto jornal o Estadão do Norte e assinou coluna política em praticamente todos os veículos de comunicação online do Estado.

O jornalista Gessi Taborda, de 69 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (20/11) na UTI de um hospital particular na Capital de Estado Porto Velho, após complicações do Corona-vírus da Covid-19.

“Com muito pesar, recebo a notícia do falecimento do amigo e jornalista Gessi Taborda, vítima da Pandemia do Covid-19. Amigos e familiares, sintam-se fortemente abraçados. Que Deus possa consolar a todos neste momento”.

O parlamentar se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Gessi Taborda.

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual/RO.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

