DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL DIVULGA NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO RADIALISTA ADELINO LOPES DE ARAÚJO LIMA

O radialista faleceu de acidente de trânsito na BR-174, no Estado de Mato Grosso, no final da tarde deste domingo (11/10)

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV-RO) divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do radialista Adelino Lopes de Araújo Lima. O deputado destacou a importância do radialista na trajetória da imprensa vilhenense e deixou suas condolências à familiares e amigos.

Adelino Lopes de Araújo Lima faleceu na tarde de domingo 11, em decorrência de um grave acidente de trânsito na BR-174-MT, na altura do Km 584, zona rural do município de Comodoro no Estado vizinho de Mato Grosso.

Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda.

Luizinho Goebel e família/Deputado estadual

