DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL DESTINA RECURSO PARA REFORMA DE TELHADO EM ESCOLA DE PORTO VELHO

Vazamento de água no teto, infiltrações e goteiras danificaram a estrutura da escola estadual

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) disponibilizou recurso no valor de R$ 328.944,49, proveniente de emenda parlamentar, para reforma do telhado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Carmosina Pinheiro, localizada na Rua Raimundo Cantuaria, nº 7893, Bairro Tiradentes, em Porto Velho. O recurso já foi liberado pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e depositado na conta do Conselho Escolar.

De acordo com o parlamentar, há alguns anos a unidade escolar que atende mais de 1500 alunos teve o telhado arrancado após um forte vendaval. Desde então, tanto os alunos quanto os professores vêm sofrendo com alagamentos na área interna e externa da escola.

“Atualmente estamos em época de seca, mas daqui a alguns meses começa o período chuvoso, e dependendo da intensidade das chuvas o vazamento de água é muito intenso, sem falar da quantidade de goteiras que existem no telhado, bem como as infiltrações. Precisamos sanar esses impasses agora, para depois não prejudicar os alunos, professores e demais servidores”, destacou o deputado.

Ainda de conforme Luizinho Goebel, sem essa reforma, definida como urgente, a chuva continuará comprometendo a estrutura da escola. “Precisamos dar segurança e mais conforto para os alunos. Por isso, é necessário essa reforma no telhado”, salientou.

