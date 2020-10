DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL DECLARA APOIO A LISETE MARTH E CONSOLIDA SUA CANDIDATURA À REELEIÇÃO EM CEREJEIRAS

A Prefeita de Cerejeiras Lisete Marth (PV) formalizou sua candidatura à reeleição, confirmando o Professor José Carlos Valendorff (PP) como vice-prefeito

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), maior líder político do Estado de Rondônia, ressaltou a capacidade de Lisete Marth de administrar a cidade, fazendo mais entregas com menos recursos. Todas as fala reforçaram a identidade da prefeita e seus aliados com a História do município.

“Lisete Marth enfrentou muitos desafios e crises, mas governou com muita competência. Entregamos tudo aquilo que prometemos, porque a gente faz política com responsabilidade. Cerejeiras é a nossa terra e nós temos orgulho de colocar o seu nome no mundo, pelas realizações da nossa gestão”, afirmou o parlamentar.

Em um vídeo divulgado pelo deputado Luizinho nas redes sociais, o parlamentar enalteceu a prefeita Lisete. “Eu como deputado estadual do Partido Verde (PV), venho hipotecar o apoio irrestrito do partido à candidatura à reeleição de Lisete Marth. Eu quero parabenizar a Lisete pela administração que vem fazendo. Provou que está sendo a melhor prefeita que Cerejeiras já teve”, destacou Goebel.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments