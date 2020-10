DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL DECLARA APOIO À CANDIDATURA DE DEOCLECIANO DA DIZAL PARA PREFEITO DE CORUMBIARA

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), declarou apoio através de um vídeo nesta semana à candidatura de Deocleciano da Dizal (PP) para prefeito e de seu vice-prefeito Chico Orlando (PV) da cidade de Corumbiara nas eleições do dia 15 de novembro de 2020.

Luizinho Goebel destacou ainda que Deocleciano tem como compromisso fazer o melhor pelo município e que estará à disposição para colaborar no que for preciso, principalmente no apoio à formulação de projetos na área da saúde, educação, habitação, agricultura, pecuária e infraestrutura.

Goebel ressaltou que Deocleciano da Dizal tem honestidade, transparência e carrega pautas importantes em defesa da comunidade. “Quem vive no município sabe das suas potencialidades, mas, que, infelizmente, anda adormecido. Porém, está em tempo de reverter essa realidade e o nome que o povo clama no momento é o de Deocleciano da Dizal e Chico Orlando. Certamente, eles juntamente com os candidatos a vereadores, irão ouvir as necessidades para então sanar as demandas da comunidade, pois esta é a prioridade: ajudar e cuidar do povo, Estarei à disposição de todos, para ajudar no que for preciso”, avaliou o parlamentar.

