DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL CONDENA ASFALTAMENTO DA RODOVIA EXPRESSO PORTO

Porto Velho, RO – Na primeira sabatina enfrentada pelo diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RO), Erasmo Meireles teve que explicar os motivos do asfaltamento na estrada da Expresso Morto que interliga a BR-364 até os portos graneleiros que ficam na margem direita do rio Madeira.

Segundo o deputado Luizinho Goebel (PV), o asfalto foi levado pelas chuvas em poucos dias após ser colocado. Para o deputado, o asfalto nem deveria ter sido colocado, pois estava na estação chuvosa e que o material utilizado poderia ter sido usado para a recuperação das rodovias intrafegáveis do Cone Sul.

Erasmo Meireles voltou a afirmar que a questão das estradas é uma situação antiga, um problema de outras gestões, deixando Luizinho Goebel um pouco contrariado com a declaração e revidou: “Se o senhor quer viver de passado pede para o governador lhe colocar no Museu de Rondônia”.

Ao finalizar os questionamentos, Luizinho proibiu o DER-RO de colocar qualquer máquina para o asfaltamento da Expresso Porto e convocou o diretor-geral para acompanha-lo em uma vistoria no local e vai requerer diversos processo referentes à contratação de obras e cargos comissionados desde o início da gestão da autarquia.

Fonte: O OBSERVADOR

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments