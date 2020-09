DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL COBRA AÇÕES DO DER NAS LINHAS EM ALVORADA DO OESTE

Parlamentar afirma que o diretor do órgão em Alvorada não está cumprindo o que foi definido

O deputado Luizinho Goebel (PV) afirmou, na sessão ordinária desta terça-feira (22), que o DER não está cumprindo seu papel em Alvorada do Oeste. Ele lembrou que, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), esteve no município com o diretor geral do DER, Elias Rezende, sendo definido que o órgão faria a manutenção de diversas linhas.

De acordo com Luizinho Goebel, o DER se responsabilizou pela recuperação da Linha 48, que liga Alvorada do Oeste a Castanheiras; da Linha 90, que liga a BR-429 à comunidade de Santa Rita; da Linha 64, que liga a BR-429 a Urupá; e do restante da Linha Zero, que liga a RO-010 à BR-429.

“Isso foi o que ficou acordado, mas foi nomeado o chefe do DER em Alvorada, e desde que ele assumiu tem feito muita confusão. Ele é ruim de serviço e não conseguiu recuperar as estradas. Eu coordenei serviços de limpeza em Alvorada quando o deputado Laerte Gomes era prefeito. Com máquinas velhas, eu dava conta do recado. Eu conheço essa atividade”, explicou Luizinho Goebel.

O parlamentar também citou que o responsável pelo DER em Alvorada do Oeste teria utilizado parte de uma gravação de vídeo feita por produtores rurais para tentar prejudicar o prefeito, e que o órgão teria negado ao município o direito de utilizar recursos do Fitha para recuperar as linhas, sendo que o dinheiro pertence aos municípios.

“Governador, sei que o diretor do DER em Alvorada é seu amigo, é agente penitenciário. Sei que ele trabalhou com o senhor na Sejus. Governador, mande ele de volta para o presídio, porque ele não entende nada de estradas. Diretor, peça para sair, porque o senhor está prejudicando a população de Alvorada”, finalizou Luizinho Goebel.

Texto: Nilton Salina-ALE/RO

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO

