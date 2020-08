DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL BENEFICIA MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO COM MANILHAS DE CONCRETO E TUBOS ARMCOS

Recurso de R$ 333 mil acabará de vez com alagamentos em avenida

O município de Pimenta Bueno (RO) recebeu nesta semana manilhas de concreto adquiridas por meio de emenda parlamentar individual do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), no valor de R$ 333 mil. Os tubos indicados para o escoamento de grandes volumes de água, principalmente, em ruas e avenidas atendendo a solicitação do prefeito, Arismar Araújo de Lima.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar estadual comentou que as manilhas serão colocadas em toda a extensão da Avenida Bela Vista. Com a implantação da nova rede de drenagem no local – projeto já elaborado pela prefeitura – será possível diminuir os problemas com alagamentos.

“Há anos os moradores do bairro Bela Vista sofrem com alagamentos, após as chuvas. Por causa disso, é necessária a realização da obra de drenagem no local. A prefeitura já fez o projeto e, em breve, será executada. Dessa forma, os problemas acabarão”, destacou Luizinho Goebel.

TUBOS ARMCOS PARA O MUNICÍPIO

Além do recurso para a compra de manilhas, o deputado Luizinho Goebel garantiu R$ 300 mil para a aquisição de tubos de aço. Com o recurso, já disponível para a prefeitura, será possível adquirir o material para dar início à substituição de pequenas pontes e pontilhões de madeira garantindo a trafegabilidade com segurança para os agricultores e moradores de toda a região do município.

FONTE E FOTO: Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments