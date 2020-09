DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL APRESENTA DEMANDAS PARA VILHENA NO DER E DIRETOR-ADJUNTO GARANTE USINA DE ASFALTO E OBRAS NO AEROPORTO

Licitação para aquisição de usina de asfalto acontece nos próximos dias

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve nesta quarta-feira, 09 de setembro, no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO) em Porto Velho, juntamente com o prefeito de Vilhena Eduardo Japonês (PV). Na ocasião, Goebel e Japonês foram recepcionados pelo diretor-ajunto do DER, Eder André Fernandes Dias que revelou o andamento de algumas obras na cidade.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar ressaltou que a ida até a sede do DER foi para apresentar algumas demandas, entre elas, melhorias na estrada asfaltada que liga o município de Chupinguaia até o Distrito de Novo Plano, bem como na Linha 85 ou RO-495 que liga a RO-391 até o Distrito de Boa Esperança.

Goebel cobrou também a recuperação da estrada velha de Colorado do Oeste e das estradas em Nova Conquista que são de responsabilidade do estado. Logo, enfatizou a construção da ponte de concreto sobre o rio Pimenta no Distrito de Boa Esperança, que está com o projeto executivo pronto para ser contratado.

USINA DE ASFALTO E AEROPORTO

Durante o encontro, Eder André salientou que a licitação para a aquisição de uma Usina de Asfalto que será instalada em Vilhena e atenderá os demais municípios do Cone Sul deve ocorrer nos próximos dias. Com a usina na região será possível produzir toneladas de massa asfáltica ajudando na recuperação da malha viária.

Ainda conforme Eder André, nos próximos dias o governo de Rondônia e a empresa que será a responsável pela construção da cerca aeroportuária assinarão o contrato para, posteriormente, dar-se início aos trabalhos. Dessa forma, os voos poderão ser restabelecidos na cidade. Paralelamente a isso, acontecerá a contratação de uma empresa que realizará o sistema de balizamento da pista, entre outras melhorias.

FONTE E FOTO: Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments