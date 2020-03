DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL ACOMPANHA APRESENTAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO “VILHENA PARA O FUTURO”

Equipe do escritório do arquiteto e urbanista Jaime Lerner fez a apresentação do projeto que mudará os rumos de Vilhena

O deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), acompanhou na noite desta quinta-feira, (05/03), a apresentação do projeto “Vilhena para o Futuro”. O evento aconteceu no auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), e foi apresentado pela equipe do escritório do arquiteto e urbanista Jaime Lerner – segundo maior urbanista do mundo.

Durante a apresentação do projeto, que tem como objetivo planejar de forma ordenada o crescimento da cidade para os próximos 30 anos, o parlamentar estadual parabenizou a iniciativa do prefeito Eduardo Japonês (PV). Logo, elogiou a equipe pela apresentação detalhada dos projetos que fazem parte da iniciativa que farão que Vilhena se torne uma cidade modelo.

“Sei que é muito difícil administrar o interesse de cada cidadão porque cada um tem uma visão diferente. Contudo, digo que é extremamente necessário ter um planejamento adequado com muita responsabilidade, uma vez que só assim poderemos projetar o futuro de uma cidade. Eduardo Japonês admiro sua coragem!”, enfatizou o deputado.

Ainda falando sobre planejamento, Goebel aproveitou também para comentar que, recentemente, no aeroporto de Vilhena, um avião que vinha buscar um paciente que estava sendo transferido para Porto Velho, não conseguiu pousar por falta de balizamento na pista. Sendo assim, ele teve que ser levado até Pimenta Bueno para depois ir até a Capital.

“Esse tipo de problemas não apenas acontecem em Vilhena. Há outros aeroportos no Estado que estão na mesma situação. Por isso ressalto que, se não planejarmos o futuro, continuaremos sofrendo. Então vamos torcer para que esse projeto der muito certo em Vilhena” finalizou o parlamentar.

