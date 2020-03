DEPUTADO LUIZINHO COBRA URGÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO EM ESCOLA DE CEREJEIRAS

Atualmente, os alunos foram redistribuídos para outras salas para não perderam aula

O deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), encaminhou ofício à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), solicitando a substituição do transformador da rede elétrica da escola estadual Tancredo de Almeida Neves no município de Cerejeiras. O documento, em caráter de urgência, foi protocolado na manhã desta quinta-feira, 12, no gabinete do secretário Suamy Vivecanda.

Conforme Goebel, o transformador naquela instituição de ensino está queimado, prejudicando o ensino dos alunos que, atualmente, estão redistribuídos em outras salas para não perderem aula, o que compromete o aprendizado.

“É necessário que a Seduc tome providências imediatas para o conserto do equipamento. Isso deve ser tratado com toda prioridade para os alunos não serem prejudicados”, enfatizou o parlamentar.

