DEPUTADO LEBRÃO DESTINA R$ 500 MIL EM EMENDA PARA REESTRUTURAÇÃO DA EMATER NO VALE DO GUAPORÉ

Melhorias nos escritórios locais e aquisição de equipamentos, deverão ampliar o apoio técnico ao produtor rural

O deputado estadual José Lebrão (MDB) assegurou a reestruturação dos escritórios locais da Emater, nos municípios do Vale do Guaporé, na região da BR-429, com a destinação de uma emenda individual de R$ 500 mil. Serão R$ 200 mil para obras de reformas e melhorias na estrutura física dos escritórios e mais R$ 300 mil para a aquisição de equipamentos de trabalho.

Segundo o deputado, o investimento visa garantir o apoio técnico necessário aos pequenos agricultores e impulsionar ainda mais o setor produtivo, principal componente da economia da região do Vale do Guaporé e de Rondônia.

“Temos milhares de pequenas propriedades em Rondônia, que necessitam de suporte técnico para produzirem mais. Por isso, é importante fortalecer a Emater para que o trabalho de assistência técnica seja ampliado”, destacou Lebrão.

O parlamentar disse ainda que investimentos na Emater trarão mais resultados positivos para o setor produtivo, já que a região tem um forte potencial agropecuário.

Fonte e Fotos: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments