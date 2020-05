DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA É AGREDIDO POR VEREADOR E EX-ASSESSOR POR CHEQUES SEM FUNDOS

Caso aconteceu no supermercado da família do deputado, em Ariquemes

O deputado estadual Geraldo da Rondônia foi agredido pelo vereador Renato Padeiro Garcia (PDT) e seu irmão, Valdemir Garcia no supermercado de sua família na última segunda-feira e o caso só veio a ser revelado neste fim de semana.

De acordo com o boletim de ocorrências, Geraldo estava no estabelecimento da família quando o vereador e o irmão dele chegaram para cobrar um cheque. Enquanto os políticos conversavam, o irmão do vereador interviu cobrando um segundo cheque.

Conforme a PM, o deputado disse que pediu para o homem esperar, e começou a ser agredido por ele com socos e pontapés, inclusive pelo vereador. Por estar se recuperando de uma cirurgia, o deputado tentou correr, mas não conseguiu.

Em seguida, um segundo vereador que estava no supermercado tentou ajudar o deputado, mas não conseguiu impedir as agressões, que foram contidas por outras pessoas presentes.

O vereador e o irmão envolvidos na agressão saíram do comércio ameaçando o deputado estadual de morte, ainda segundo o boletim de ocorrência.

Ex-assessor

Valdemir Garcia era lotado na Assembleia Legislativa no gabinete de Geral da Rondônia e foi exonerado na reforma administrativa promovida pelo presidente Laerte Gomes no início deste ano.

Não ficou claro se o ex-assessor estava no cargo como forma de receber a dívida, mas essa era uma pergunta que o Ministério Público deveria fazer aos irmãos e ao próprio deputado.

