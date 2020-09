DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI DECLARA APOIO A PRÉ-CANDIDATO DE CLEITON CAPANEMA A PREFEITO DE CEREJEIRAS

O deputado federal Lucio Mosquini (MDB), declarou seu apoio nesta manhã de quarta-feira (23/09) em Porto Velho capital do Estado, à candidatura de Cleiton Capanema (MDB) para concorrer à Prefeitura de Cerejeiras.

De acordo com o deputado Lucio Mosquini, Cerejeiras precisa de uma grande mudança e Cleiton Capanema está capacitado para isso “Cleiton é jovem, é competente e amigo do povo. Nós não temos dúvidas que Cerejeiras vai ter a melhor administração e reafirmamos nosso apoio. Inclusive, com os recursos tanto da bancada Estadual quanto da bancada Federal para os próximos quatro anos no município, se assim for da vontade do povo cerejeirense”.

“Eu conheço a Cleiton, sei que ele tem um carinho enorme pelo município. Sei que ele aprendeu muito e vai aplicar seu conhecimento para levar Cerejeiras à todo o desenvolvimento que sua população merece”, finalizou o deputado Lucio Mosquini.

Já para Cleiton Capanema o sentimento é de gratidão: “Quando decidi me filiar ao MDB tive apoio bancada Estadual e bancada Federal, demonstrando a união entre os representantes estaduais e federais do MDB em prol do meu nome, agradeço por contar com apoio e trabalho de todos os melhores do partido”, finalizou Cleiton.

FONTE: WILMER G. BORGES/DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

