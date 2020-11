DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA REFORÇA APOIO À CANDIDATURA DE VALÉRIA GARCIA A PREFEITA DE PIMENTEIRAS

Valéria Garcia destacou a importância dos diversos apoios recebidos para consolidação de sua candidatura

Em visita ao município de Pimenteiras nesta semana, o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), reforçou o apoio à candidatura de Valéria Garcia (PP) como prefeita e Moizes Penha (PDT) como vice-prefeito, a prefeitura da cidade nestas eleições de 2020.

Valéria destacou que o apoio surge num momento de fortalecimento da candidatura do grande líder do Cone Sul do Estado, que aparece como o nome mais aglutinador da cidade representando uma nova política com ideias, projetos e ações para o desenvolvimento da cidade.

“Estou muito animado e esperançoso na candidatura de Valéria a prefeita de Pimenteiras do Oeste/RO. A candidatura dela é resultado da militância de lideranças de grupos, partidos e dos anseios da população. É uma iniciativa coletiva. Temos dialogado em todas as regiões da cidade e a receptividade tem sido muito positiva. É uma caminhada em que estamos todos juntos nesta luta em benéfico do povo de Pimenteiras”, declarou Ezequiel Neiva.

Valéria Garcia destacou a importância dos diversos apoios recebidos para consolidação de sua candidatura. “Esse aval tem o objetivo de ajudar um projeto maduro e viável. Tenham certeza de que a intenção é de juntos lutarmos pela melhoria da população. Eu recebo com muita alegria mais esse apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho a esse projeto que não é meu e sim de todos que querem ver e continuar o desenvolvimento de nossa Pimenteiras. Vamos Juntos!”, disse Valéria.

