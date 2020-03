DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA GARANTE R$ 200 MIL PARA A APAE DE CEREJEIRAS

Recurso será utilizado para a compra de aparelhos de fisioterapia e mobiliário

Deputado Ezequiel Neiva (PTB) destinará emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, para a melhoria da infraestrutura da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cerejeiras. O benefício foi solicitado pelos vereadores Saulo Siqueira (PTB) e Zeca Rolista (PTB), junto com o empresário Winder Lopes.

Ao justificar o pedido ao deputado, os vereadores explicaram que o recurso será utilizado para a compra de aparelhos de fisioterapia e mobiliário para o refeitório. Saulo Siqueira e Zeca Rolista destacaram que a estrutura da Apae é precária e que necessita de apoio público, para que a entidade possa prestar o apoio que as crianças especiais tanto precisam.

Ezequiel Neiva afirmou que se sente honrado em poder contribuir com a melhoria da Apae Cerejeiras, instituição que presta um serviço assistencial de relevância para a sociedade. “Conheço o trabalho das Apaes. É algo muito bonito e extremamente importante. Podem contar com o meu apoio”, declarou o deputado.

A presidente da Apae de Cerejeiras, Veracilda da Silva Moura, disse que a entidade atende 75 alunos. De acordo com Duda, a emenda parlamentar será importante para que a Apae possa continuar de portas abertas. “Temos muita dificuldade para manter o funcionamento da instituição. Fazemos rifas e campanhas para a arrecadação de recursos”, acrescentou a presidente que tem o desejo ampliar o atendimento às crianças com necessidades especiais.

A vice-presidente, Veracilda da Silva Moura, atentou que as necessidades são muitas e que a emenda parlamentar amenizará um pouco das dificuldades da Apae. “Os equipamentos de fisioterapia representarão um avança no atendimento, assim como as melhorias previstas para o refeitório”, comemorou Veracilda Moura.

Fonte e Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments